Классическая схема: руководство ялтинского МУП «ДЭУ» набрало откатов и разместилось в КПЗ. В Ялте задержали руководителей муниципального предприятия, отвечающего за содержание городских дорог и подпорных стен.
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