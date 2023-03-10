Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ продолжают наращивать группировку на Артемовском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утром в пятницу, 10 марта, заявил, что ВСУ продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артемовска в ДНР.
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