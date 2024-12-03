Скрипач Спиваков: цены на билеты в театры должны быть доступными для людей

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продавались по цене до 25 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировал народный артист СССР скрипач и дирижер Владимир Спиваков в беседе с журналистами перед концертом Национального филармонического оркестра России в Будапеште.
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