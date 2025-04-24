Прозрение слепцов. Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Прозрение слепцов...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вера Роднова
Автор супер, очень интересно.
Ответить
10 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Прозрение слепцов. Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Свежие комментарии