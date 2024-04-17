Сладков: Украина навсегда теряет рабочие руки

Украинская экономика потеряла многие тысячи рабочих рук, которые она уже никогда не увидит, отметил военкор Александр Сладков.
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