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Военное обозрение

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Сладков: Украина навсегда теряет рабочие руки

Сладков: Украина навсегда теряет рабочие руки

Украинская экономика потеряла многие тысячи рабочих рук, которые она уже никогда не увидит, отметил военкор Александр Сладков.

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