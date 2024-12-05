Акции "Ростелекома" могут в ближайшее время опуститься в район 54-56 рублей

Ростелеком может потратить вдвое больше на обслуживание долга в 2024 году - ожидаются расходы в 85 миллиардов рублей против 45 миллиардов в прошлом году, это приведет к сокращению прибыли, передают СМИ слова президента Ростелекома Михаила Осеевского в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".