На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы

Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 22-летнего жителя одного из сел, однако банк заблокировал его денежный перевод, сообщает региональное МВД.