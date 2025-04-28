На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы

Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 22-летнего жителя одного из сел, однако банк заблокировал его денежный перевод, сообщает региональное МВД.
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