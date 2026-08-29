Изображение сгенерировано ИИ Украине не удается получить институциональные знания из-за слишком высокой скорости гибели солдат ВСУ на фронте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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