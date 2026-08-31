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Царьград

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Вице-премьер Голикова: СПбГУ в 2026 получил 230 тыс. заявлений

Вице-премьер Голикова: СПбГУ в 2026 получил 230 тыс. заявлений

Санкт-Петербургский государственный университет в 2026 году зарегистрировал рекордные 230 тыс. заявлений на программы бакалавриата и специалитета, что на треть больше по сравнению с 2025 годом, сообщает аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

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