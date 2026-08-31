Вице-премьер Голикова: СПбГУ в 2026 получил 230 тыс. заявлений

Санкт-Петербургский государственный университет в 2026 году зарегистрировал рекордные 230 тыс. заявлений на программы бакалавриата и специалитета, что на треть больше по сравнению с 2025 годом, сообщает аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.