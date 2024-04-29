В Рязани почтили память Надежды Чумаковой

Легендарному мэру исполнился 101 год. Под руководством Надежды Николаевны в Рязани были построены важнейшие социальные объекты, увеличены темпы ввода жилья, население города выросло почти вдвое: с 280 до 530 тысяч жителей.
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