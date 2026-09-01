2 oil tankers struck on Strait of Hormuz; no casualties reported

Two oil tankers have been struck by unknown projectiles on the Strait of Hormuz amid renewed fighting between Iran and the United States.
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