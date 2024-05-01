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Самый настоящий суперкомпьютер с более чем 8000 процессоров и мощностью 1,7 МВт можно купить за 30 000 долларов? Систему Cheyenne выставили на аукцион

Самый настоящий суперкомпьютер с более чем 8000 процессоров и мощностью 1,7 МВт можно купить за 30 000 долларов? Систему Cheyenne выставили на аукцион

Современные суперкомпьютеры стоят для их заказчиков сотни миллионов или даже миллиарды долларов. А вот сейчас есть уникальная возможность купить полноценный суперкомпьютер с более чем 8000 процессоров всего за несколько десятков тысяч долларов.

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