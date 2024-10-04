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Квантовая механика помогла придумать оптическую память невообразимой плот...

Квантовая механика помогла придумать оптическую память невообразимой плот...

Квантовая механика помогла придумать оптическую память невообразимой плотностиГруппа учёных из США смогла соединить квантово-механическую теорию и цифровую запись, проложив путь к потенциально сверхплотной оптической памяти.

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