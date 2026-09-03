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Русская весна

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Euractiv: ЕК считает, что нехватка финансирования для Киева усугубится

Euractiv: ЕК считает, что нехватка финансирования для Киева усугубится

Еврокомиссия выступает против ускоренного предоставления Киеву средств из согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, считая, что перенос части запланированных на 2027 год выплат на текущий год усугубит нехватку финансирования Украины в следующем году, сообщает Euractiv.

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