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Хабенский рассказал, как его выгнали из фильма с Брэдом Питтом

Хабенский рассказал, как его выгнали из фильма с Брэдом Питтом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Народный артист России Константин Хабенский рассказал, как лишился роли в фильме «Война миров Z» из-за голливудского актера Брэда Питта, который не только играл главную роль в картине, но и был ее продюсером.

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