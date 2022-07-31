Хабенский рассказал, как его выгнали из фильма с Брэдом Питтом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Народный артист России Константин Хабенский рассказал, как лишился роли в фильме «Война миров Z» из-за голливудского актера Брэда Питта, который не только играл главную роль в картине, но и был ее продюсером.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Народный артист России Константин Хабенский рассказал, как лишился роли в фильме «Война миров Z» из-за голливудского актера Брэда Питта, который не только играл главную роль в картине, но и был ее продюсером.
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