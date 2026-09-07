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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о Kinoshita Group Cup: «Особо отметила бы парное катание. Выброс четыре оборота – это очень серьезная заявка, никто такое в мире не делает»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвела итоги выступления российских фигуристов на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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