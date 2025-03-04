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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152 мм самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили гаубицу М777, РЛС, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ

Расчеты 152 мм самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили гаубицу М777, РЛС, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ

Точное попадание в цель на дистанции около 20 км вызвало на опорном пункте сильный пожар и детонацию боекомплекта.

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