Онищенко призвал граждан отдыхать в России для безопасности здоровья

Академик и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко 9 сентября призвал граждан России проводить отпуск внутри страны, чтобы обеспечить безопасность здоровья.
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А у нас и так подавляющее большинство россиян не может выехать отдыхать за бугор Ездят не сколько миллионов ,причём одни и те же.