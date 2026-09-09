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Онищенко призвал граждан отдыхать в России для безопасности здоровья

Онищенко призвал граждан отдыхать в России для безопасности здоровья

Академик и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко 9 сентября призвал граждан России проводить отпуск внутри страны, чтобы обеспечить безопасность здоровья.

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