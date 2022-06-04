Военное обозрение

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Япония примет участие в саммите НАТО впервые с момента образования военного блока

Япония примет участие в саммите НАТО впервые с момента образования военного блока

Японский телеканал NHK сообщил, что впервые за всю историю существования Североатлантического альянса в саммите НАТО намерен принять участие премьер-министра Японии Фумио Кисида.

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