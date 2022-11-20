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Георгиев сделал 1-й шатаут за «Колорадо», став 1-й звездой матча с «Вашингтоном» с 32 сэйвами. У него 8 побед в 11 играх

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил все 32 броска в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:0) и был признан первой звездой.

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