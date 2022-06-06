Под обстрел с украинской стороны попали мост и предприятия курского села Тёткино

Иллюстративное фото В очередной раз со стороны Украины обстреляна территория Российской Федерации. Под огнём вновь оказалось приграничное село Тёткино на юго-западе Курской области.
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