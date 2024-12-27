В Бухарской области Узбекистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6, эпицентром которого стал Жондорский район Бухарской области, зафиксирован вечером в Узбекистане, сообщает 27 декабря пресс-служба республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
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