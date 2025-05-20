Российские военнослужащие зачищают в районе Волчанска до 20 домов в день

На волчанском направлении продолжаются активные действия российских военных.Согласно данным силовых структур, ежедневно штурмовые группы освобождают до 20 жилых строений в городской черте, расположенных вдоль реки Волчья.
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