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NYT: социальная сеть X может лишиться до $75 млн из-за слов Маска о евреях

NYT: социальная сеть X может лишиться до $75 млн из-за слов Маска о евреях

Социальная сеть Х (бывший Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, может потерять до $75 млн из-за отказа ряда рекламодателей от сотрудничества после слов бизнесмена о евреях.

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