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62ИНФО | Новости Рязани

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Без жертв: губернатор прокомментировал БПЛА-атаку на Рязань 26 мая

Без жертв: губернатор прокомментировал БПЛА-атаку на Рязань 26 мая

В этот раз силы ПВО и РЭБ вновь отлично и оперативно отработали по беспилотникам противника. Губернатор Павел Малков, отметил, что ни пострадавших, ни материального ущерба нет - налет оказался безрезультатным.

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