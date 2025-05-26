Без жертв: губернатор прокомментировал БПЛА-атаку на Рязань 26 мая

В этот раз силы ПВО и РЭБ вновь отлично и оперативно отработали по беспилотникам противника. Губернатор Павел Малков, отметил, что ни пострадавших, ни материального ущерба нет - налет оказался безрезультатным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии