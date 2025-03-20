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Найденный в Севастополе автомобиль с подозрительным свертком принадлежит экс-сенатору Колбину

Найденный в Севастополе автомобиль с подозрительным свертком принадлежит экс-сенатору Колбину

Похоже, что бывший сенатор Сергей Колбин может праздновать второй день рождения.Автомобиль "Рендж Ровер", на днище которого сегодня обнаружили подозрительный сверток, предположительно принадлежит бывшему командиру севастпольского "Беркута" и экс-сенатору Сергею Колбину.

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