Найденный в Севастополе автомобиль с подозрительным свертком принадлежит экс-сенатору Колбину

Похоже, что бывший сенатор Сергей Колбин может праздновать второй день рождения.Автомобиль "Рендж Ровер", на днище которого сегодня обнаружили подозрительный сверток, предположительно принадлежит бывшему командиру севастпольского "Беркута" и экс-сенатору Сергею Колбину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии