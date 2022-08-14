Нужно установить запрет на использование русского языка, который не является языком Европейского союза

Нужно установить запрет на использование русского языка, который не является языком Европейского союза

Министерство юстиции Латвии в настоящее время работает над Законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах, сообщил порталу Delfi министр юстиции Янис Борданс.

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