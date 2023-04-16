Под Петербургом женщина нашла на крыльце своей дачи мумию

Неизвестной было около 50 летВ Ленинградской области женщина нашла на крыльце своей дачи мумию.Инцидент произошел на дачном участке в СНТ «Лесное-3».
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