Daily Storm

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Под Петербургом женщина нашла на крыльце своей дачи мумию

Под Петербургом женщина нашла на крыльце своей дачи мумию

Неизвестной было около 50 летВ Ленинградской области женщина нашла на крыльце своей дачи мумию.Инцидент произошел на дачном участке в СНТ «Лесное-3».

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