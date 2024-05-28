В нескольких домах Тулы могут отключить газ из-за отказа двух УК заключить "газовый договор"

В Туле ряд домов может остаться без газоснабжения из-за отказа управляющих компаний перезаключить договор на техническое обслуживание газового оборудования по новой типовой форме, утвержденной Минстроем РФ.
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