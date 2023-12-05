Corriere della Sera: убившего грабителей ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы

В Италии вынесли приговор ювелиру Марио Роджеро, который убил двух грабителей и ранил третьего. Суд отказался считать его действия самообороной и назначил 17 лет тюрьмы, сообщила газета Corriere della Sera.
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