В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно сдать нормативы ГТО Для укрепления здоровья, повышения выносливости и подготовки к выполнению нормативов доступна бесплатная программа “ГТО в парках”, специально разработанная для жителей Москвы, предпочитающих заниматься спортом на свежем воздухе.