Стране пришло время модернизировать ядерное оружие — глава Минэнерго США

К модернизации арсенала ядерного оружия призвал министр энергетики США Крис Райт 30 марта в интервью телеканалу Fox News По словам Райта, с момента Манхэттенского проекта американский ядерный арсенал не обновлялся более 30 лет, что привело к его устареванию.