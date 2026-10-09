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Татар-информ

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Вольски: в КХЛ есть вакансия главного тренера с зарплатой до $2 млн

Вольски: в КХЛ есть вакансия главного тренера с зарплатой до $2 млн

Фото: КХЛ Известный хоккейный агент Дэррил Вольски публично заявил, что в одном из клубов КХЛ открыта вакансия главного тренера.

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