Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения, 24 декабря ему исполнилось 62 года, отметив его личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана.
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