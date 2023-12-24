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Парламентская газета

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Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения, 24 декабря ему исполнилось 62 года, отметив его личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана.

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