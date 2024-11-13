Водителей продолжат штрафовать за это нарушение — кабмин не поддержал законопроект

Правительство РФ не поддержало проект закона об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.
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