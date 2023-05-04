Зеленский прибыл в Нидерланды на их правительственном самолете, чтобы выступить с речью в Гааге

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды на правительственном самолете данной страны, чтобы выступить с речью в Гааге.
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