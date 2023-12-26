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Китай

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Китай призывает Японию уважать озабоченности сопредельных стран в области безопасности -- МИД

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник призвала Японию на деле уважать озабоченности сопредельных государств в области безопасности, глубоко задуматься о своей истории агрессии и твердо следовать по пути мирного развития.

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