Как стильно одеться на летнюю свадьбу подруги

Одеваться на летнюю свадьбу может быть непросто. Помимо теплой погоды, есть еще место, тема и дресс-код, которые нужно учесть, прежде чем вы сможете даже спланировать свой наряд! Хотя легко знать основы, например, избегать ношения белого, может быть сложно, когда вам нужно закрепить детали.