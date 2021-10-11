Арестович заявил, что Зеленский «героически не сдаёт Крым Путину»

Патовое положение, когда Украина просит у Москвы аудиенции, но при этом топчется на месте из-за страха перед радикалами пропустить мимо повестки Крым и Донбасс, означает, что президент Владимир Зеленский «героически» не выполняет «хотелки России».
Патовое положение, когда Украина просит у Москвы аудиенции, но при этом топчется на месте из-за страха перед радикалами пропустить мимо повестки Крым и Донбасс, означает, что президент Владимир Зеленский «героически» не выполняет «хотелки России».
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