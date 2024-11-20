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В Курской области убит украинский актёр-диверсант Пётр Великий

Актер Петр Великий, который воевал на стороне украинских вооруженных сил,  убит в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны», ссылаясь на драматический театр, где трудился артист до вступления в ВСУ.

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