Galaxy S27 Ultra станет самым крупным флагманом серии В Сети появились изображения защитных стёкол для будущих флагманов Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Ultra — фото опубликовал тематический ресурс SammyGuru.
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