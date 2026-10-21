Пожилая женщина из городского округа Наро-Фоминск пожаловалась на собственного сына, который систематически пытается выгнать ее из дома и держит в страхе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Сидите дома. Ожи...
- ЮВ Лерчек получила о...
- L Мировые сцены и 8...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым