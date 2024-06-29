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Царьград

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Обвиняемый в обмане вкладчиков-пенсионеров сбежал на СВО из-под домашнего ареста

Обвиняемый в обмане вкладчиков-пенсионеров сбежал на СВО из-под домашнего ареста

Сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела об обмане вкладчиков объявили в розыск.Накануне в Москве был заочно арестован подсудимый, сбежавший от уголовного преследования в вооруженные силы.

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