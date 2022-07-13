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«Эдмонтон» продлил Эвандера Кэйна на 4 года с кэпхитом 5,125 млн долларов

«Эдмонтон» продлил форварда Эвандера Кэйна на 4 года и 20,5 млн долларов. Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 5,125 миллиона долларов.

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