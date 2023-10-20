В Бобруйске 50-летняя водитель в здании автомойки не справилась с управлением и наехала на рабочего Видео.

Авария произошла 28 сентября в 14.00 в здании автомойки по улице Минской в Бобруйске, сообщает ГАИ.В Бобруйске 50-летняя водитель в здании автомойки не справилась с управлением и наехала на рабочего50-летняя водитель Honda въехала на автомойку и наехала там на 24-летнего работника, который находился перед автомобилем.