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Джефф Монсон: «Я не боюсь умереть. И, конечно, пойду на фронт. Россия дала мне мою нынешнюю жизнь»

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о частичной мобилизации в России. — Я считаю российскую армию сильной, у нас хорошие солдаты.

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