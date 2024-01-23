Объект по обработке 155 тысяч тонн отходов в год построят в Хакасии

Мусороперерабатывающий комплекс мощностью обработки 155 тысяч тонн в год построят в Хакасии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава Республики Валентин Коновалов и председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол обсудили детали проекта.
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