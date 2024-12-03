IFAB собирается изменить правила после желтой Артете в матче с «Интером». Испанец взял мяч до ухода за линию, за что положена красная. Если цель быстрее возобновить игру – хватит предупреждения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается изменить правило, касающееся вмешательства тренеров в игровой процесс, после того как главный тренер «Арсенала» Микель Артета избежал удаления в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).
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