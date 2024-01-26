Кучеров обошел Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров 26 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Аризоны Койотс" сделал две результативных передачи и отметился одной заброшенной шайбой.
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