Сергей Собянин: Школу будущего на 1100 мест построят в Басманном районе

В Басманном районе Москвы построят ещё одну "школу будущего". Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, её особенность - гибкое многофункциональное пространство, которое адаптируется под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.