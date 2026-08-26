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Сергей Собянин: Школу будущего на 1100 мест построят в Басманном районе

Сергей Собянин: Школу будущего на 1100 мест построят в Басманном районе

В Басманном районе Москвы построят ещё одну "школу будущего". Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, её особенность - гибкое многофункциональное пространство, которое адаптируется под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.

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